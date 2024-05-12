نجم الميرنغي يربط مستقبله بنهائي دوري الأبطال

2024-05-12 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ربط أحد نجوم ريال مدريد الاسباني، مستقبله مع الميرنغي، بنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان ريال مدريد تفوق على بايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي، وصعد لمواجهة بوروسيا دورتموند، في المباراة النهائية.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، سئل المقربون من الحارس الأوكراني أندري لونين، عن تجديد عقده مع الريال، وجاءت الإجابة: "سنتخذ القرار في نهائي دوري الأبطال...".

ويرتبط الحارس الأوكراني بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، وترغب إدارة الميرنجي في التمديد له حتى صيف 2028.

وأشارت الشبكة إلى أن لونين يأمل أن يكون الحارس الأساسي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، بناء على كل ما قدمه خلال الموسم.

لكن مع تعافي تيبو كورتوا وعودته للمشاركة في المباريات، تزداد فرص البلجيكي في التواجد أمام بوروسيا دورتموند.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد ينوي بيع لونين في الصيف المقبل، إذا قرر الأوكراني عدم تمديد عقده، خوفا من رحيله مجانا في صيف 2025.

المصدر: وكالات



