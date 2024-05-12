نيجيرفان بارزاني: لن تتوقف جهودنا لتحرير المختطفين الإيزيديين طالما بقي واحد منهم

2024-05-12 12:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، تعهده بتحرير جميع المختطفين الايزيديين من قبضة تنظيم داعش.

جاء ذلك في بيان أصدره هنأ بها الإيزيديين بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مركز لالش.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، إنه "في هذه المناسبة اؤكد مرة اخرى للاخوات والاخوة الايزيديين كافة بأنني سوف استمر في دعم حقوقهم ومطالبهم طالما بقي ايزدي واحد مختطفا، ولن تتوقف جهودنا لتحريرهم".

وأضاف أنه "على مستوى اقليم كوردستان والعراق والعالم ايضا لا نأل جهدا مما نستطيع أن نعمل من أجل تقديم الخدمات للايزيديين".

وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف، والكشف عن مصائرهم.