2024-05-12 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لمباراة المنافسة على المركزين الثالث والرابع، والمباراة الاولى للمنافسة على المركزين الاول والثاني .

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز إن المباراة ستجمع ناديي الشرطة والنفط عند الساعة الخامسة مساءً على قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية .

واضاف ان الاتحاد حدد ايضا اقامة مباراة نادي الدفاع الجوي ونادي الكرخ، وهي المباراة النهائية الاولى يوم الثلاثاء المقبل ايضا عند الساعة السابعة والنصف مساءً على قاعة الشعب في أولى سلسلة مباريات نهائي الدوري الممتاز بكرة السلة.

وتابع ان الاتحاد حدد يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الحالي موعداً للمباراة التالية بين ناديي الكرخ والدفاع الجوي عند الساعة السادسة على قاعة الشعب.

وكان فريقا الدفاع الجوي والكرخ حسما تأهلهما للمباراة النهائية للدوري ، بينما بقي ناديا الشرطة والنفط لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .