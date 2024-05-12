2024-05-12 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

قرأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح لخوض السباق إلى البيت الأبيض كلمات أغنية قال إنها تشبه المهاجرين بالثعبان، وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرسي أمس السبت. وخاطب المرشح الجمهوري أنصاره الذي تجمعوا بوايلدوود، في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك، قائلا “إنها أغنية تسمى الثعبان وتتحدث عن […]

ظهرت المقالة ترامب يصف علاقة أمريكا بالمهاجرين: امرأة اعتنت بثعبان ضعيف وماتت بلدغة منه أولاً على Eishan.