ضغط المباريات يربك لاعبي النفط قبل لقاء أربيل

2024-05-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أعرب مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي عن مخاوفه من تأثير الجانب البدني الناتج عن ضغط المباريات في لاعبي الفريق الذي سيلاقي ضيفه أربيل في افتتاح الجولة الـ 28 من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.

وقال جمعة الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" فريقنا يعاني من التعب والارهاق الناتج من ضغط المباريات ، إذ خاض يوم الخميس الماضي مباراة في محافظة البصرة أمام الميناء والتي انتهت في وقت متأخر من الليل وعاد بعدها مباشرة الى بغداد ما اضطر المدرب أن يمنح الفريق راحة ليوم الجمعة ليخوض الفريق تمرينات خفيفا يوم السبت قبل مباراة اليوم"، مبيناً أن " هذه حالة غير مسبوقة في أي دوري من دوريات العالم بأن يلعب الفريق مباراتين خلال 48 ساعة".

وأضاف الثامر أن" العامل البدني قد يثير مخاوف الجهاز الفني وانعكاسه على المباراة بالتالي قد يضطر المدرب الى زج اللاعبين الذين لم يلعبوا في المباراة السابقة لا سيما وأن الجولتين السابقتين لم تكن نتائجهما بمستوى الطموح ولا مجال للتفريط أكثر بالنقاط بغية الابتعاد عن وسط الترتيب والزحف نحو المراكز المتقدمة".

وتابع الثامر أن" فريق أربيل منظم ويشكل خطورة على خصومه، وعلى الرغم من الظروف الصعبة الذي يمر بها النادي، إلا أنه قادر على إحداث الفارق، في المقابل نطمح لتحقيق الفوز وتجاوز العامل البدني واستغلال أصغر الجزئيات لحسم المواجهة والخروج بالعلامة الكاملة ".