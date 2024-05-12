ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة 28 لدوري نجوم العراق

2024-05-12 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد والنجف وكربلاء.

ويستهل منافسات الجولة فريقا النفط واربيل على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الرابعة عصراً.

فيما يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة فريقا نفط الوسط مع ضيفه نادي الكهرباء عند الساعة 6:15 عصراً .

وعلى ملعب كربلاء الدولي تقام مباراة فريق القاسم وضيفه فريق الميناء عند الساعة الـ8:15 مساء اليوم.