الكشف عن صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ونيوكاسل

2024-05-12 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد (12 آيار 2024) عن اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي بضم أندرياس كريستنسن نجم برشلونة هذا الصيف.

وذكرت التقارير أن "برشلونة قد يستغل رغبة نيوكاسل في ضم كريستنسن وعقد صفقة تبادلية مع النادي الانكليزي وضم الكسندر إيزاك بعد أنباء إمكانية رحيل روبيرت ليفاندوفسكي هذا الصيف".

وسبق وأن خاض كريستنسن تجربة بالدوري الانكليزي بقميص تشيلسي حيث يرغب نادي نيوكاسل يونايتد في ترميم الدفاع.