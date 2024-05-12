مؤسسة الشهداء: يجب توثيق جرائم البعث المقبور

2024-05-12 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

دعا رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم الأحد، وسائل الإعلام لأخذ دورها في نشر جرائم البعث وتضحيات الشهداء، فيما طالب وزارة التربية بتدريس منهاج جرائم حزب البعث بهدف رفض الظلم.

وقال النائلي ، في كلمة له خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر (قدس) ونجليه ، بمشاركة عدد من النواب ورئيس شبكة الإعلام العراقي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر أحد الشهداء العظام في تاريخ العراق وهو المرجع الكبير محمد محمد صادق الصدر (قدس)، إذ كان الشهيد الصدر له حركة كبيرة في المجتمع العراقي وخصوصاً بصلاة الجمعة والتي ساندها مئات الآلاف من الشعب العراقي".

وأضاف أن "الشهيد الصدر كان أمل الشعب العراقي وكان لحديثه الأثر الكبير على العراقيين"، مشيراً إلى أن "البعث المقبور اغتال مرجعين قبل اغتيال الشهيد الصدر ، كما أجرم البعث وهجر وأعدم مئات الآلاف من الشعب العراقي وقمع الانتفاضة الشعبانية".

وتابع أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تنسى وبعد مرور أكثر من 20 عاماً لم توثق وتسوق الى الشعب العراقي بشكل صحيح وهو واجب الدولة لإظهار جرائم البعث" لافتاً إلى أن "البعثيين بقوا حتى بعد 2003 وكانوا حاضنة للإرهابيين".

ودعا، وسائل الإعلام المحلية إلى أن "تأخذ دورها في نشر جرائم البعث وتضحيات الشهداء"، مطالباً وزارة التربية بـ"تدريس منهاج جرائم حزب البعث بهدف رفض الظلم ومنع عودته من جديد".