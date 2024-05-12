شرطة النجف تعلن ايقاف التنقلات للضباط والمنتسبين لحين صدور جدول تموز

2024-05-12 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

قررت قيادة شرطة النجف، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، إيقاف التنقلات للضباط والمنتسبين لحين صدور جدول شهر تموز في المحافظة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناءً على توجيهات وزارة الداخلية ولغرض تحقيق الاستقرار الوظيفي تنفيذًا للبرنامج الحكومي بأتمتة العمل في تشكيلات الوزارة، كافة تقرر إيقاف التنقلات للضباط والمنتسبين الموظفين المدنيين".

وأضاف البيان، ان "القرار سيبقى ساريًا لحين صدور جدول شهر تموز".