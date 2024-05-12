2024-05-12 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، بوفاة المدعو عبدالله الملقب بـ"جوجو دعارة" بظروفٍ غامضة داخل سجن العدالة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المتحول جنسيا المدعو عبدالله الملقب بـ (جوجو دعارة) توفي بظروفٍ غامضة داخل سجن العدالة في بغداد".

واضاف ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وأصدرت السلطة القضائية، في نهاية عام 2022 حكما اوليا بالسجن خمس سنوات بحق المدان "جوجو دعارة" المثير للجدل.

وذكر مصدر قضائي لـ"بغداد اليوم" أن "السلطة القضائية أصدرت حكما بحق "جوجو دعارة" بالسجن لمدة خمس سنوات"، مشيرا الى ان "هناك احكام أخرى ممكن ان تصدر خلال الأيام المقبلة عن دعاوى عديدة".

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت "جوجو دعارة"، وسط بغداد منتصف العام الحالي بعد مشاجرة وابتزاز صاحب أحد المطاعم في العاصمة.

يذكر أن المدان عراقي يحمل الجنسية الأميركية ومتحول جنسياً، وعليه شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.