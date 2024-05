بتجهيز تام.. أكثر من 18 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم في جامعة ذي قار 

2024-05-12 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: انطلقت اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لطلبة الدراسة الأولية في كليات جامعة ذي قار بمشاركة أكثر من ثمانية عشر الف طالب وطالبة للدراستين الصباحية والمسائية. وذكر إعلام جامعة ذي قار في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “الامتحانات انطلقت بمتابعة عمداء كليات الجامعة لسير العملية...

