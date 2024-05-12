فيضانات قاتلة في جنوب البرازيل

2024-05-12 14:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

ادت الفيضانات في جنوب البرازيل، بعد هطول امطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة، الى مصرع اكثر من مئة شخص وتشريد 240 الف اخرين. شهدت ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل، عواصف شديدة من جديد، اضافة الى هطول امطار غزيرة تسببت بفيضانات وادت الى مصرع 116 شخصا. تم عزل جزء كبير من المنطقة بسبب مياه الفيضانات، ونزح أكثر من 240 ألف شخص، فيما يتجمع النازحون في السيارات والخيام والشاحنات على الطرق السريعة في العاصمة بورتو أليغري. وعلى الرغم من أن الوضع كارثي، إلا ان الكثيرين منهم يعربون عن سعادتهم لأنهم على قيد الحياة. المياه غمرت منزل السائق إلفيس أوليفيرا منذ أسبوع،