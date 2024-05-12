2024-05-12 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قال القنصل الفرنسي في أربيل، يان بريم، الأحد، إن العراق يحتل المركز الخامس عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بالتغير المناخي. جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمرٍ عقِد في أربيل اليوم الأحد والخاص بالجفاف والتغيّرات المناخية وآثاره السياسية والاقتصادية والديمغرافية على العراق. وقال بريم: أنا فخور بالمشاركة في هذا المؤتمر وأشكر منظميها، علماً أن التأثيرات […]

ظهرت المقالة دبلوماسي فرنسي: الحرارة قد تجعل بعض مناطق العراق غير صالحة للسكن أولاً على Eishan.