(واع) تنشر أسماء الشركات المستحصلة على عقود جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة

2024-05-12 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، أسماء الشركات المستحصلة على العقود ضمن فعاليات جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لليوم الثاني.

-الرقعة الاستكشافية رقم 7 أحيلت إلى شركة سينوك، تمتد هذه الرقعة عبر محافظات شريط الديوانية وبابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى، وبالقرب من حقلي الغراف والناصرية، تبلغ مساحتها 6300 كم مربع، ولا توجد آبار هناك.

-الرقعة الاستكشافية سومر في محافظة المثنى أحيلت إلى شركة ساينوبك، مساحتها حوالي 1773 كم مربع ، المكامن الرئيسة نهر عمر والزبير واليمامة والنجمة، حيث تم إجراء مسح زلزالي ثنائي الأبعاد وأظهرت النتائج عن وجود 3 تركيب ودالات، ولا توجد آبار محفورة.

-حقل أبو خيمة النفطي في محافظة المثنى أحيل إلى شركة زينهوا الصينية، يقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية ويمتلك الحقل بئراً واحدة بعمق يصل الى تكوين النجمة، واكتشف الحقل عام 1975 من خلال حفر البئر أعلاه، تبلغ مساحة الحقل 1809 كم مربع

-حقل الظفرية في محافظة واسط أحيل إلى شركة أنتن أويل الصينية، تبلغ مساحة الحقل 368 كم مربع، وتم حفر بئرين، ويحتوي على خزين نفطي.