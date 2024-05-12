رئيس شبكة الإعلام العراقي: موقف الشبكة دعم سياسة الدولة وإبراز تضحيات الشهداء

2024-05-12 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، أن سياسة الشبكة ، واضحة في دعم توجه الدولة وإبراز دور الشهداء، فيما أشار الى أن فضح جرائم النظام المباد هو بإبراز دور الشهداء والمظلومية التي تعرضوا لها.

وقال حمادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عقب مشاركته بالحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه: إن "الشهيد الصدر هو ثورة إصلاحية متكاملة من جميع الجوانب امتازت بالسلمية وبكسر حاجز الخوف لدى العراقيين "، مبيناً أنه "لو لا دماء الشهداء لما كان نظامنا الديمقراطي الحالي".

وأضاف أن "احتفالية اليوم تهدف لإبراز الشهادة الكريمة ومظلومية الشهداء وفضح جريمة النظام السابق باغتيال الشهيد الصدر ونجليه ، وأن شبكة الإعلام العراقي بما أنها صوت جميع العراقيين سيكون لها دور واضح ضمن قانونها بتعزيز حقوق الشعب العراقي الدستورية "

وبين أن "شبكة الإعلام العراقي ستكون لها في المرحلة المقبلة بصمة واضحة في إبراز دور الشهداء والمظلومية التي وقعت عليهم التي قد غفل عنها الإعلام بجهل أو عمد".