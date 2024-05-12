الشهداء النيابية: الشهيد الصدر أعاد للشعب العراقي هويته الإسلامية التي حاول البعث تغييبها

2024-05-12 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، حسن سالم، اليوم الأحد، أن الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) أعاد للشعب العراقي هويته الإسلامية التي حاول حزب البعث تغييبها.

وقال سالم، في كلمة له خلال الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر (قدس) ونجليه، بمشاركة عدد من النواب ورئيس شبكة الإعلام العراقي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "تمر علينا اليوم الذكرى الـ 26 لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) ونجليه، والذي قارع الدكتاتورية ليكون مناراً تقتدي به القوى الخيرة".

وأضاف سالم، أن "الشهيد الصدر يمثل انعطافة مهمة في تاريخ العراق حيث أعاد للشعب العراقي هويته الإسلامية التي حاول البعث تغييبها"، واصفاً صلاة الجمعة بـ"ثورة الإصلاح".

وتابع: "شهيدنا الصدر في ثورته المباركة خاطب جميع شرائح المجتمع"، مبيناً أن "إحياء ذكرى استشهاد السيد الصدر تعبير عن الوفاء والمدرسة المعطاء".

ولفت إلى أن "الشهيد الصدر المرجع العظيم اقتلع الخوف من الشعب العراقي من خلال خطب الجمعة وطلبته الشجعان"، مردفاً بالقول :"اليوم أقل الوفاء للدماء العزيزة أن نقف وقفة مشرفة بإزالة جميع الظلمة الذين ساهموا في قتل الشهيد الصدر والشهداء العراقيين".

ودعا، وسائل الإعلام إلى "إظهار جرائم البعث وتسليط الضوء على استشهاد الصدر والعلماء، وعدم المجاملة"، مشدداً على أن " هيئة اجتثاث البعث يجب أن تقوم بواجبها وأن يأخذ عوائل الشهداء حقوقهم".

وأعرب، عن "شكره لوزير التعليم العالي على تدريس جرائم حزب البعث"، داعياً وزارة التربية إلى تضمين مادة تتعلق كذلك بجرائم البعث".