وزير العمل يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع الجانب التونسي

2024-05-12 14:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، 3 مذكرات تفاهم مع الجانب التونسي لتعزيز التعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، وقع 3 مذكرات تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والتي مثلها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار".

واضاف، أن "مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، تضمنت تبادل الخبرات في مجال العمل والشؤون الاجتماعية و التعاون الفني بين الوزارتين، بالاضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التكوين التدريب المهني والتشغيل".