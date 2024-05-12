"لتطوير المدارس العراقية".. مذكرة تفاهم مع تونس من 9 بنود

2024-05-12 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، أن تسعة بنود شاملة للبرامج التربوية والمدرسة العراقية حصيلة مذكرة التفاهم بين العراق وتونس.

وقال إعلام وزارة التربية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرها إبراهيم نامس الجبوري وقع مذكرة تفاهم رسمية شاملة مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار تُعنى بالبرامج التربوية الحديثة وترعى شؤون المدرسة العراقية في تونس، وسط حضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في دار الضيافة،اليوم .

وأضاف، أن المذكرة احتوت على تسعة بنود متنوعة تركزت في بحث واقع المدرسة العراقية وإطلاق عدد من البرامج الهادفة الى تطوير دعائم التدريس على وفق المعايير الرصينة المعتمدة عالميا والتي تضمن مخرجات علمية بناءة، مؤكدا الثقل العلمي لهذه الاتفاقيات لأنها تصب في مواكبة التطوّرات الحاصلة في مجال التعليم والتي نعمل جاهدين من اجل تدعيمها لتحقيق استدامة علمية متميزة.