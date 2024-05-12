الموصل.. نيران تأتي على أراضي زراعية وإحباط انتحار شابة "متزوجة"

2024-05-12 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإنقاذ الشرطة النهرية بالموصل، شابة متزوجة حاولت الانتحار في نهر دجلة تزامناً مع ارتفاع منسوب المياه.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قسم الشرطة النهرية التابع لشرطة نينوى، تمكن من إنقاذ شابة متزوجة من مواليد 2002 ألقت بنفسها بنهر دجلة عبر مشروع الماء في منطقة الغابات على ضفة النهر".

وأوضح المصدر، أن "دوريات الشرطة النهرية المتواجدة في النهر لمتابعة مخاطر ارتفاع المنسوب تمكنت من انتشالها وإنقاذها على بعد ما يقارب مئة متر بعد أن جرفتها المياه".

وأضاف: "جرى تسليم الفتاة لمركز شرطة الثقافة أصولياً، لفتح تحقيق بالموضوع، والذي تبين أن مشكلات عائلية دفعتها لمحاولة الانتحار".

ونينوى أيضاً، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في أرض زراعية للحنطة بمنطقة الشلالات شمال الموصل.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع بارضٍ زراعية للحنطة في منطقة الشلالات شمال الموصل".

وأوضح المصدر، بأن "15 دونما من الأرض تضررت جراء الحريق، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من تحييد النيران عن 60 دونما من الأرض".