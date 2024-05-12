تحذير فرنسي.. بطالة 40% وهجرة تهدد 25 مليون شخص في العراق

2024-05-12 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس المركز الفرنسي للأبحاث والدراسات العراقية عادل باخوان، يوم الأحد، على ضرورة تخصيص 233 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في إقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر "الجفاف والتغيرات المناخية والسياسات الاقتصادية والديمغرافية في العراق"، الذي عقد، اليوم، في اربيل برعاية رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وكشف باخوان في كلمته، أن العراق يخسر سنويا 250 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الخصبة المستخدمة للزراعة بسبب تغير المناخ، مضيفا ينبغي تخصيص 233 مليار دولار لمواجهة هذا التحدي، وفي القطاعات كافة.

وأضاف، أنه بحلول العام 2050، تشير التوقعات إلى أن تعداد سكان العراق سيصل إلى 80 مليون نسمة، 68% منهم تحت سن الثلاثين عاما، مردفا بالقول : حينها سيصل معدل البطالة إلى 40% داخل المجتمع بسبب الجفاف وتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.

وتوقع باخوان، ان تصل معدلات الهجرة من العراق لنحو 25 مليون شخص، جراء تداعيات تغير المناخ والجفاف.