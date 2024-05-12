تضمنت 9 بنود.. التربية توضح تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع نظيرتها التونسية

2024-05-12 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد، تفاصيل مذكرة التفاهم مع تونس، فيما أشارت إلى أن المذكرة تضمنت 9 بنود.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وقع مذكرة تفاهم رسمية شاملة مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، تُعنى بالبرامج التربوية الحديثة وترعى شؤون المدرسة العراقية في تونس، وسط حضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في دار الضيافة".

وأضاف البيان، أن "المذكرة احتوت على تسعة بنود متنوعة تركزت في بحث واقع المدرسة العراقية وإطلاق عدد من البرامج الهادفة الى تطوير دعائم التدريس على وفق المعايير الرصينة المعتمدة عالميا والتي تضمن مخرجات علمية بناءة".