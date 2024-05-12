2024-05-12 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح احمد ترياكي اوغلو، رئيس مجلس ادارة القطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها التابع لجمعية المصدرين الاتراك ، يوم الاحد ، بأن العراق حلّ بالمرتبة الأولى في استيراد الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 .

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام تركية، ان اجمالي صادرات التركية ارتفعت في قطاع الحبوب والبقول الذي يشمل المنتجات الغذائية الاساسية مثل البسكويت الدقيق والقمح والزيوت النباتية ومنتجات السكر والكاكاو والمعكرونة بنسبة 6 بالمئة الى 4 مليارات دولار .

وتابع اغلو أنه في الفترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفعت معظم الصادرات التي حصل عليها العراق بنسبة 15.6% ، واحتلت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية على الرغم من انخفاضها بنسبة 15.2% .