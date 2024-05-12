أكثر من 250 مليون دولار .. ارتفاع الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي

2024-05-12 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92%، يوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 253 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 274 مليوناً و280 ألفاً و798 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 253 مليوناً و903 آلاف و802 دولار، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليوناً و376 ألفا و996 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا ، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 50 شركة.