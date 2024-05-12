2024-05-12 15:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، بالتطوير المستمر لعمل جهاز الأمن الوطني، مشددا على ضرورة إبعاده عن التجاذبات والارتباطات السياسية.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أجرى، ظهر اليوم الأحد، زيارة إلى مقرّ جهاز الأمن الوطني"، مبينا انه "عقد خلالها اجتماعاً ضمّ رئيس الجهاز والمسؤولين فيه، حيث استعرض عمل الجهاز وخططه المعدّة لتعزيز الأمن وملاحقة الجريمة المنظمة في البلد".

وأثنى السوداني، بحسب البيان، على "الجهود التي بذلها العاملون في جهاز الأمن الوطني لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وعلى مراحل متعددة"، مستذكرا "شهداء الجهاز الذين ارتقوا خلال مواجهتهم عصابات الجريمة".

ولفت رئيس مجلس الوزراء، الى أنّ "مواصلة العمل بوتيرة عالية بمثابة ردّ الجميل لتضحياتهم الجليلة"، مشددا على "خصوصية الجهاز كمؤسسة أمنية مهمة لدعم الأمن في عموم البلاد، وضرورة إبعاده عن التجاذبات والارتباطات السياسية".

وتابع ان "قانون جهاز الأمن الوطني الذي أقرّ مؤخراً"، مشددا على "أهمية أن يكون بمثابة انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل، وتحقيق الإنجازات الأمنية"، موجهًا "بضرورة اعتماد التطوير المستمر لعمل الجهاز بغية مواجهة الأساليب الجديدة التي يلجأ لها المجرمون والخارجون عن القانون".

واكد "دعمه وإسناده أيّ جهد أمني يُكلف به الجهاز، ورفض أي ضغوطات تُمارس على ضباط ومنتسبي الجهاز خلال القيام بواجباتهم الأمنية المكلفين بها"، مجددا تأكيداته وتوجيهاته السابقة "بعدم القبول بأي تردد أو تراجع في عمل الجهاز، وكذلك عدم القبول بأيّة نهايات سائبة للجرائم، مع ضرورة تحقيق العدالة بين المنتسبين العاملين في الجهاز، إلى جانب حسن التعامل مع المواطن".

وأشار السوداني، بحسب البيان الى أن "أجهزتنا الأمنية باتت تمتلك اليوم خبرة كبيرة تتفوق على مثيلاتها في المنطقة، وهي تحظى اليوم بدعم الدولة، ما يتطلب المزيد من الجهود للقيام بواجباتها"، لافتا الى ان "الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة في مجال الاقتصاد ومحاربة الفساد والجريمة الاقتصادية، وهذه الأولويات تتطلب عملاً مستمراً ومتوازياً مع عجلة النموّ الذي تشهده البلاد".