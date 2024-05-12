2024-05-12 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت نقابة اطباء العراق، قرارا يقضي بمنع استخدام عمليات تغيير لون العيون لغرض التجميل وحصرها لاغراض ترميمية فقط.

وبحسب وثيقة صادرة من النقابة بتاريخ 11 من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "بناءً على الآراء العلمية الواردة من الجامعات العراقية حول عمليات تغيير لون العين باستخدام الليزر / العدسات المزروعة داخل العين نبين أن أي عملية لتغيير لون العين سواء بالليزر او بزرع العدسات هي خارج القانون وغير مجازة لغرض التجميل لما تنطوي عليه من مخاطر".

واضافت، أن "هذه العمليات يجب اجراءها من قبل طبيب اختصاص عيون حصراً وليس طبيب التجميل لأنها عملية خاصة".

أدناه نص الوثيقة:











