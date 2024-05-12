2024-05-12 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، عن موعد نهاية المدارس الطينية في العراق، فيما حددت عامي 2025-2026 موعداً لاختفاها بشكل كلي.

وقال عضو لجنة التربية البرلمانية النائب صباح الشيخ حبيب في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان اللجنة تتابع عن كثب ملف المدارس الطينية والمشاريع الجارية الآن من أجل إعادة البناء والإعمار في جميع المحافظات"، مؤكدا بأن "بقاء المدارس الطينية لايمكن القبول به خاصة مع خطورتها على حياة التلاميذ".

واضاف، ان "وزارة التربية جادة في حسم الملف"، متوقعاً بان "المدارس الطينية ستختفي في المشهد التربوي بين عامي 2025-2026 بشكل كلي في البلاد مع خطط البناء المتسارعة للمدارس في عدة محافظات عراقية".

واشار حبيب الى ان" اللجنة تعقد اجتماعات دورية مع وزارة التربية واللجان المعنية بملف المدارس الطينية من اجل الوقوف على اخر المستجدات وطبيعة المشاريع الجارية".

وأحصت وزارة التربية في (21 كانون الاول 2021) عدد المدارس الطينية في عموم العراق بنحو 200 مدرسة غالبيتها في المنطقة الجنوبية، فيما اكدت ان العراق بحاجة الى 10 الاف بناية مدرسية لسد النقص في اعداد المدارس.