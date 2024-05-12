2024-05-12 16:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، عن التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة أوبك، فيما أشار الى أن ما يثار حول عدم التزامه عارٍ عن الصحة. وقال عبد الغني، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في أوبك، لافتا الى أن الوزارة حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي. وأضاف أن العراق يؤكد دوره في مجموعة أوبك وبالتالي يحرص على الالتزام بالاتفاق، مشيراً الى أنه سبق وأن أكد العراق التزامه بالاتفاق وأعلن عن برنامجه التصديري والإنتاجي للفترة من حزيران الى نهاية العام. وذكر أنه تم وضع برنامج للتعويض عن الزيادة في كميات الإنتاج الحاصلة خلال الفترة الماضية، لافتاً الى أنه ما تمت إثارته بشأن عدم التزام العراق بالخفض الطوعي غير دقيق.