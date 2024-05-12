المرور تحدد غرامة عمل المركبات الخصوصي بصفة (الأجرة)

2024-05-12 16:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جددت مديرية المرور العامة، الأحد، التأكيد على أن عمل المركبات الخصوصي بصفة الأجرة تعد مخالفة مرورية، مشيرةً إلى فرض غرامة مقدارها 50 ألف دينار بحق أصحاب تلك المركبات. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية المقدم محمد علي الحسون، إن المركبات الخصوصي العاملة بصفة الأجرة، تعد إحدى المخالفات المرورية المنصوص عليها ضمن المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019. وأضاف الحسون أن القرار يتضمن فرض غرامة 50 ألف دينار لكل من يملك مركبة خصوصي ويعمل بصفة الأجرة، مبيناً أن هناك تنسيقاً عالياً مع الشركة العامة للنقل الخاص بهذا الشأن. ودعا الحسون أصحاب المركبات إلى التوجه للنقل العام من أجل تقليل الزخم المروري الموجود بشوارع بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.