المندلاوي: مجلس النواب يولي القوانين الخاصة بحقوق الانسان أهمية قصوى

2024-05-12 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن البرلمان يولي القوانين الخاصة بحقوق الإنسان أهمية قصوى .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، استقبل في مكتبه، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، والوفد المرافق له، والذي يزور العاصمة بغداد حاليا بدعوة من المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق و بحضور ممثلين عنهم".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات انتقال رئاسة الشبكة العربية من المجلس القومي في جمهورية مصر إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، والتطرق لمؤتمر الشبكة السنوي وجمعيتها العامة القادمة والتي ستعقد في بغداد شهر (تشرين الأول) لعام 2024".

وأكد المندلاوي، أن "مجلس النواب يولي التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان أهمية قصوى، وحريص على إقرار القوانين التي تسهّل عمل المفوضية وتعزز من دورها، ومنها إمكانية إجراء تعديل لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 المعدّل، بما يسهم في معالجة الفراغ الإداري عند انتهاء عضوية مجلس المفوضين".