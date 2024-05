ذي قار: محتجون من حي سومر يقطعون الطرق للمطالبة بالخدمات

2024-05-12 16:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد شهود عيان من منطقة حي سومر، اليوم الأحد، أن مجموعة من أهالي الحي قطعوا الطريق المؤدي لشارع النيل احتجاجا على عدم شمول منطقتهم بالخدمات . وقال شهود عيان لـ”شبكة أخبار الناصرية” إن “مجموعة من أهالي الحي قطعوا الطريق المؤدي لشارع النيل احتجاجا على عدم شمول منطقتهم...

