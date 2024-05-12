الحكومة: مجلس الأمن يرى عدم وجود حاجة استمرار يونامي في العراق

2024-05-12 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت الحكومة العراقية، الأحد، بياناً بشأن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة، وأشارت الى أنها طلبت إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "التزاماً من الحكومة ببرنامجها المصوّت عليه من قبل مجلس النواب، وفي إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وخلال سعيها لتنظيم علاقات العراق مع الهيئات الدولية بما يتلاءم والتطورات التي حدثت منذ عام 2003، وبما يسهم في توظيف تلك العلاقات بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية، تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر أيار 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً