رئيس الجمهورية: ستحدث تغيرات بيئية كبيرة في العراق

2024-05-12 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس الجمهورية العراقي لطيف جمال رشيد، عن حدوث تغيرات بيئية كبيرة في العراق، تزامنا مع التغييرات التي شملت العالم أجمع. وقال رشيد، خلال مؤتمر حول الجفاف والتغير المناخي في أربيل، إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العراق تغيرات بيئية كبيرة اثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والزراعة والموارد المائية في بلادنا. واضاف ان المياه هي أعظم مورد طبيعي للحياة والتنمية، والتغير البيئي هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب النمو السكاني والتلوث البيئي في تدهور البيئة. واوضح رئيس الجمهورية ان التغيرات البيئية اصبحت تهديدا للأمن الغذائي، وما يتعلق بالعراق هو زيادة حالات