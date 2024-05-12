‏بطلب من التواصل الإلكتروني.. وزير الكهرباء يوجه بعدم قطع التيار الكهربائي عن المراكز الامتحانية

2024-05-12 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، بعدم قطع التيار عن مراكز امتحانات السادس الابتدائي.وقال فريق التواصل الإلكتروني الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل استجاب الى طلب الفريق بشأن عدم شمول مراكز امتحانات البكلوريا لصفوف السادس الابتدائي بالقطع المبرمج خلال أوقات الامتحانات".وأضاف أن "التوجيه يشمل بغداد وباقي المحافظات، وذلك من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلبة خاصة مع دخول العراق في موجة الحر الأولى التي بدأت منذ يوم أمس".