التعليم تحدد موعد بدء دوام الجامعات وتؤجل امتحانات الدور الثاني.. وثيقة

2024-05-12 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، موعدًا لبدء الدوام في الجامعات العراقية، فيما قررت تأجيل امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وثيقة صادرة عن الوزارة وتلقتها "بغداد اليوم"، الى ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وجه بان يكون الثامن من أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد".

كما بينت الوثيقة، ان "وزير التعليم العالي وافق على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الجامعات الى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر المقبل".







