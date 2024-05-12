وزير النفط يؤكد عبر "بغداد اليوم": مشاريع جولات التراخيص ستوقف استيراد الغاز

2024-05-12 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، ان جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة ستسهم في زيادة كبيرة في الغاز المصاحب والغاز الحر وستنعكس على محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات والأسمدة.

وقال السواد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الخطوة التي تأتي بعد اختيار الشركات الفائزة بالجولة التكميلية الخامسة والسادسة سنمضي بالتوقيع للعقود وتفعيل هذه العقود للعمل"، مضيفاً أن "هذه المشاريع ستسهم في ايقاف استيراد الغاز من الخارج".

واشار الى ان "الهدف من الجولتين هو زيادة انتاج العراق من الغاز لينعكس على واقع تشغيل محطات الكهرباء فضلا عن تنشيط الواقع الاقتصادي في المحافظات التي فيها الحقول والرقع التي ستمضي الشركات العالمية للمباشرة فيها".

وانطلقت في (11 آيار 2024)، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.