2024-05-12 17:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أقام النائب السابق حيدر الملا، دعوى على النائب عن عصـ،،ائب أهل الحق علي تركي، بتهمة “الإساءة للخلفاء الراشدين”. وجاء في وثيقة وردت لـ “إيشان”، أن تركي “تلفظ خلال لقائه على قناة العهد بعبارات مهينة ومسيئة وبذيئة لرموز الأمة الإسلامية الخلفاء الراشدين الأربعة، حيث قال ما نصه (اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع)”. وطلب الملا الشكوى […]

ظهرت المقالة الملا يقاضي العصائب دفاعاً عن “الخلفاء الراشدين” أولاً على Eishan.