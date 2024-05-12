السوداني يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشوؤن المرأة

2024-05-12 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وبُحث خلاله إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق".

وأضاف "كما ناقش المجلس إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد؛ من أجل البحث في أهمّ قضايا المرأة العربية، والمجالات المتعلقة ذات الأولوية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابع البيان كما "بحث المجلس في أهمية البناء المؤسّسي للمرأة في مفاصل الدولة العراقية، من خلال التأكيد على دعم أقسام شوون المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما جرى اختيار وزيرة المالية نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة".