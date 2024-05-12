رد قاطع من وكيل ليفاندوفسكي على أنباء الرحيل

2024-05-12 17:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرد بيني زاهافي وكيل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على أنباء رحيله عن البارسا.وذكرت تقارير أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة سيجتمع مع بيني زاهافي يوم غدٍ الإثنين، من أجل دراسة خفض راتب ليفا أو رحيله.وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "إنها أخبار كاذبة وهراء، ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة بنسبة 100% خلال الموسم المقبل".وذكرت تقارير أن برشلونة منزعج من راتب ليفا الذي سيرتفع في الموسم المقبل إلى أكثر من 30 مليوناً.وأوضحت أن ليفا وافق على تقاضي 20 مليوناً فقط في موسمه الأول لمساعدة برشلونة على حسم الصفقة، لكن راتبه ارتفع هذا الموسم، وسيواصل الارتفاع بالموسم المقبل، ثم سينخفض مرة أخرى في الموسم الرابع.وأضافت،"يريد تشافي، مدرب برشلونة، إجراء ثورة في الهجوم بالموسم المقبل، ويرى أنه يمكن الاستغناء عن النجم البولندي".المصدر : كورة