إقامة ورشة تحليل تحكيمية لمباريات دوري النجوم عبر ZOOM

2024-05-12 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأقامت لجنةُ ودائرة الحكام ورشةَ تحليل للحالات التحكيميّة المهمة الأخيرة للجولتين الـ(26) و (27) من منافسات دوري نجوم العراق عبر منصة ZOOM، بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " تم التطرق إلى أغلب الحالات التحكيميّة،وشرح الأمور التي تساعد على تقليل الأخطاء، وتقديم الأفضل من المنظومة التحكيميّة بشكلٍ خاصٍ وبكل مسمياتها، كما جرى شرحٌ مفصل عن الأخطاء الحاصلة".وأضاف، أن " رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال أكد على دعم لجنة الحكام في الأيام المقبلة، ووجّه الحكام بضرورة التأكد، والدقة في اتخاذ القرارات".من جانبه تطرق مدير دائرة الحكام علي صباح إلى عمليات المراجعة وآلية الاتصال بين غرفة الـ (VAR) والطاقم التحكيميّ، وتقليل وقت المراجعة حسب الحالة، وكذلك آلية رسم الخطوط الخاصة بالتسلل وحالات منطقة الجزاء".وتحدث صباح عن" أهمية اختيار الحالة الرئيسيّة وقناعة الحكم من خلال تعدد الكاميرات، وكذلك على الحكم أن تكون له قيادة للاعبين والمدربين والمنطقة الفنيّة بانسيابيّةٍ تامةٍ من أجل تحقيق العدالة بين الجميع، وكذلك التأكيد على عدم السماح باللعب العنيف، وحماية اللاعبين من اللعب غير المبرر ".