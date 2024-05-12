2024-05-12 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة".

وأضاف أن "الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق".

ولفت إلى أن "المجلس ناقش إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد؛ من أجل البحث في أهمّ قضايا المرأة العربية، والمجالات المتعلقة ذات الأولوية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية".

وبيّن إن "المجلس بحث في أهمية البناء المؤسّسي للمرأة في مفاصل الدولة العراقية، من خلال التأكيد على دعم أقسام شؤون المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما جرى اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة".