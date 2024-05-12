تعهد حكومي بتوفير ضمانات تنفيذ مترو بغداد

2024-05-12 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت هيئة الوطنية للاستثمار، الاحد، أنها ستوفر التسهيلات والمزايا الضامنة لحقوق المستثمرين الدوليين والشركات المنفذة لمشروع مترو بغداد. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيسها حيدر محمد مكية رعى حفل فتح العطاءات للشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعي مترو وبغداد ومترو النجف الاشرف كربلاء المقدسة الذي سبق وأن تم الإعلان عنها فرصة استثمارية في قطاع النقل لحل مشكلة الاختناقات المرورية بشكل جذري وبموديل اقتصادي وفني ومالي حديث DBoMFT . وأكد مكية وفقا للبيان، أن الهيئة ستوفر التسهيلات والمزايا الضامنة لحقوق المستثمرين الدوليين والشركات المتخصصة وتأمين دعائم البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الحيوية في العراق . وأضاف البيان، أن فتح عطاءات الشركات شهد حضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الاسدي الذي الذي كشف عن شراء بعض الشركات الحقيبة الاستثمارية للمشروعين فيما تم اليوم إستلام عروضها الفنية والمالية ليتم تحليلها ومن ثم إحالة المشروعين لأفضل العروض المقدمة. وأوضح أنه حضر الحفل عدد من المسؤولين التنفيذيين والمختصين والمستثمرين وممثلي شركات تحالف أماثيا الإسباني وتحالف الشركات الصينية الحكومية ومجموعة أئتلاف شركات سيمنس موبايلتي وشركة ARJ هولدنغ وهيتاشي ومجموعة أئتلاف شركات سويسرية – إماراتية. واشار إلى أن مشروع مترو بغداد يتكون من سبع خطوط وأربعة عشر محطة بين مناطق بغداد في مسارات متعددة وبطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يوميا ويغطي 85 من مساحة العاصمة بغداد بالإعتماد على القطارات من النوع السريع بسرعة تقدر من 80 إلى 140 كيلومتر ساعة بنظام مترو رقمي يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق وفيه كل وسائل الاتصالات. وتابع أن مشروع قطار النجف كربلاء فتكون من أربع محطات رئيسية تبدأ من مطار النجف مرورا بمطار كربلاء وصولا إلى مرآب بغداد في مدينة كربلاء على خط سكة حديد مرتفعة وبمسافة 90 كيلو متر بنظام مترو عالي الكفاءة وبعربات مكيفة بسرعة 240 كيلو متر في الساعة.