مستشار رئيس الوزراء: تحديد المسارات النهائية لمشروع مترو بغداد المتضمن 64 محطة

2024-05-12 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الأحد، تحديد المسارات النهائية لمشروع مترو بغداد المتضمن 64 محطة، فيما حدد موعد إعلان الشركات الفائزة بالمشروع ومشروع قطار النجف الأشرف – كربلاء المقدسة، مشيرا الى ان شركات أوربية وصينية مرموقة قدمت عطاءاتها لإنشاء المشروعين.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروعي ميترو بغداد وقطار النجف الاشرف – كربلاء المقدسة حاليا في طور مرحلة فتح العطاءات"، مبينا أنه "بعد ذلك سيكون هناك دور استشاري يقوم بدراسة تحليل العطاءات لاختيار الأنسب والأفضل".وذكر أن "ثلاث شركات وتحالفات كبيرة قدمت لمترو بغداد إضافة الى تقديم تحالف كبير اوربي الى مشروع قطار النجف الأشرف – كربلاء المقدسة".وبين أن "معظم الشركات المتقدمة صينية وأوربية وهي مرموقة جدا"، لافتا الى ان "ذلك منحنا حافزا بأن المشروعين سيكونان حقيقة كون تلك الشركات رصينة ولم يسجل عليها تلكؤ ".وأشار الأسدي إلى أن "64 محطة سيتم إنشاؤها ضمن مترو بغداد وتم تحديد المسارات النهائية للمشروع ".وأكد أن "الرأي الاستشاري سينتهي بنهاية الشهر الحالي من خلال تحليل العطاءات وسيتم بعدها إعلان التحالف الفائز".من جانبه ذكر رئيس ائتلاف شركات (وينتل كابيتال) السويسرية وشركة فاس فود الاماراتية رياض كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "العراق يشهد أمنا وأمانا واستقرارا وتشجيعا للاستثمار وخاصة المشاريع الاستراتيجية"، لافتا الى "اننا نشجع الشركات المستثمرة للقدوم الى العراق".وذكر أن "مشروع مترو بغداد يعد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة للنقل الجماعي الحديث، وهنالك جدية من قبل كبرى الشركات الرصينة والعملاقة لتنفيذ المشروع"، لافتا الى ان "ائتلاف شركتنا يتكون من 9 مشاريع عملاقة".وأوضح أن "من المفترض أن تنفذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 22 شهراً من قبل الشركة التي سيحال إليها، كما سينفذ بالكامل خلال 4 سنوات وستشارك 10 آلاف من الأيدي العاملة في المشروع وفقاوبين "أننا سندرب الكوادر العراقية لتكون رديفة بعد إكمال الشركات الاجنبية، وستكون ايضا لها دور كبير في التشغيل".وذكر مخول شركة سيمنز الالمانية يوسف الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق بلد فتي بالمشاريع وجاذب للاستثمارات بقوة"، لافتا الى "اننا نسعى الى الاستثمار في مشروع مترو بغداد بقيمة 18 مليار دولار".وأضاف، "المشروع استقطب كبريات الشركات العالمية مثل سيمنز وarg وهيتاشي والشركات المختصة في بناء السكك والأنظمة والقطارات"، لافتا الى أنه "بعد تحليل العطاءات وتوقيع العقد سيتم خلال عام ونصف افتتاح المرحلة الاولى من مترو بغداد وسيتكون من سبع مراحل".بدوره قال مدير شركة أماثيا الاسبانية ميكل بيرميخو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق بدأ منذ عام ونصف العام بالتغير الإيجابي نحو الاستقرار وجذب الشركات العالمية أمام الاستثمارات"، لافتا الى أن "دور شركتنا كبير في مجال السكك، ونسعى للمشاركة في مشروع مترو النجف الأشرف – كربلاء المقدسة وقطار البصرة – شلامجة ومشروع قطار بغداد – سامراء".وبين أن "البدء بتنفيذ مشروع قطار البصرة – شلامجة خلال 15 يوما وسينتهي بعد ثلاث سنوات".