مسرور بارزاني: قمنا بواجبنا تجاه المناخ في كوردستان وعلى الحكومة الاتحادية أخذ دورها

2024-05-12 18:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، إلى التفكير بشكل مختلف لإدارة الموارد في العراق، فيما أكد أن الوضع المائي في البلاد آمن وليس كما هو الحال في الأردن.

حديث رئيس حكومة الاقليم جاء في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر الجفاف و التغيرات المناخية وسياسات الاقتصادية والديمغرافية في العراق الذي انعقد في اربيل برعاية رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال بارزاني خلال خلال حلقة نقاشية في مؤتمر التغير المناخي المنعقد في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "يجب التفكير بشكل مختلف في إدارة الموارد الطبيعية في العراق بما يقلل من الهدر وتوعية المواطنين بما يساهم في عدم الإضرار بالبيئة".

وأضاف "أعتقد أن العراق لم يصل بعد إلى مرحلة أن لا يمتلك الماء مقارنة مع بلدان مثل الأردن وسوريا"، مشدداً على أن "الاهتمام بالقطاع الزراعي أحد الإجراءات الهامة لتقليل آثار التغير المناخي وتحويله إلى مصدر دخل اقتصادي ونحن فعلنا ذلك في إقليم كوردستان".

وتابع "ما يحدث في بقية المحافظات العراقية يؤثر على إقليم كوردستان لذا لدينا الاستعداد للتعاون مع بغداد"، مضيفاً "إقليم كوردستان لديه بيئة مناسبة للعمل على تقليل آثار التغير المناخي".

وشدد بارزاني على أن "من واجب الحكومة الاتحادية العمل في هذا المجال ونحن إمكاناتنا كانت بهذا القدر، وقد بدأنا بخطوات حماية البيئة منذ زمن حيث قمنا ببناء السدود وإنعاش الغابات".

ولفت إلى أن "واحدة من الأشياء المهمة لمكافحة التغير المناخي هي حماية البيئة من قبل المواطنين"، مشيراً إلى أن "المهم الآن هو كيفية التعامل مع مخاطر التغير المناخي الذي سيشكل خطراً على المواطنين والمنطقة إذا لم يتم التوصل إلى حلول مناسبة".