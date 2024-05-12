رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية السوري

2024-05-12 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، وزير الداخلية السوري.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الداخلية السوري".