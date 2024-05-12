اربيل يخطف ثلاث نقاط من "أهل الدار" في "نجوم العراق"

2024-05-12 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق اربيل على مضيفه فريق النفط في انطلاق مواجهات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي اليوم الأحد عند الساعة الرابعة عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل للنفط، جاء هدف اربيل في الدقيقة 27 عن طريق امجد راضي.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، وجهاد عطية مساعدا أولا، ورحيم فلاح مساعدا ثانٍ، ومصطفى مهنا حكما رابعا، ومهند قاسم حكم "فار".