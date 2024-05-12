وزير النفط يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مشروع حقل الطوبة النفطي بطاقة 200 الف برميل يوميا

2024-05-12 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الأحد، حفل توقع اتفاقية مبادئ (HOA) مع ائتلاف صيني عراقي لتطوير مشروع تطوير حقل الطوبة النفطي المتكامل بطاقة 200 ألف برميل يوميا واستثمار 50 مقمق من الغاز.وقال عبد الغني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وزارة النفط ماضية بخطى كبيرة لتنفيذ مقررات البرنامج الحكومي الخاص بالمشاريع المتكاملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرا الى أن "الوزارة وقعت اليوم اتفاقية المبادئ (HOA) مع ائتلاف شركتي "جيو - جيد" الصينية و"كرسنت البصرة" العراقية لاستثمار مشروع تطوير حقل الطوبة المتكامل لإنتاج النفط الخام بطاقة 200 ألف برميل باليوم واستثمار ومعالجة الغاز بطاقة 50 مقمق، فضلا عن ذلك انشاء مصفى بطاقة 200 الف برميل باليوم وإنشاء مصنع للبتروكيمياويات بطاقة إنتاج 800 طن سنويا من مادتي البولي اثيلين والبولي بروبين، بالإضافة الى معمل للأسمدة وانشاء محطتي كهرباء".وأشار الوزير ان "المشروع من المشاريع المتكاملة وسيكون اضافة نوعية وكمية للاقتصاد الوطني فشلا عن توفير فرص عمل لأبناء المنطقة القريبة من الحقل قضاء الزبير وأبناء محافظة البصرة".وقال مدير عام شركة نفط البصرة الذي وقع اتفاق المبادئ مع الشركة المؤتلفة،ان "المشروع سيرفع معدلات الإنتاج من النفط للشركة واستثمار الغاز وسيؤمن الطاقة الكهربائية النظيفة".وقال معاون مدير عام الشركة حسن محمد إن "المشروع وسيؤمن طاقة كهربائية 1200 ميكا واط من خلال المحطتين التي سيتم إنشاؤها والتي تعمل إحداهما بالطاقة الوقودية لإنتاج 800 ميكا واط، والثاني باستخدام الطاقة الشمسية وستؤمن 400 ميكا واط".