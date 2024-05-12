بعد رفض سياسي "للاصطفاف وفرض الارادات".. قوى سنية تجتمع حول أزمة رئيس البرلمان

2024-05-12 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت النائب عن تحالف العزم نهال الشمري، اليوم الأحد (12 ايار 2024)، عن اجتماع مهم للقوى السياسية السنية لمناقشة ملف انتخاب رئيس مجلس النواب سيعقد مساء اليوم.

وقالت الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية السنية ستعقد اجتماعا مهما مساء اليوم يجمع كلا من تحالف العزم وتحالف السيادة وتحالف الحسم لمناقشة ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد".

وأكدت ان "هناك اصرارا وإجماعا سياسيا على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة"، مبينة ان "اجتماع اليوم هو لغرض تسريع عقد جلسة الانتخاب".

وتشير المعلومات الى ان القوى السياسية الشيعية منقسمة بين ضرورة الاسراع بحسم انتخاب رئيس البرلمان بغض النظر عن الطريقة وعقد الجولة الثانية للانتخاب ووضع حزب تقدم تحت الامر الواقع، فيما تصر قوى سياسية شيعية وكردية على ضرورة التوافق بين القوى السنية على اسم محدد وعدم الذهاب لـ"فرض الإرادات" والصف مع قوى سياسية سنية دون أخرى.