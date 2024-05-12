لحل إشكالية تتعلق بانتخابات كردستان.. بارزاني يستعد لاجتماع بقادة إدارة الدولة- عاجل

2024-05-12 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (12 ايار 2024)، عن اجتماع قريب سيعقده رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع قادة إدارة الدولة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس الإقليم سيجتمع في بغداد خلال الأسبوع المقبل مع قادة تحالف إدارة الدولة، لحل مشكلة انتخابات برلمان كردستان".

وأضاف أن "البرلمان ينتظر من قادة ادارة الدولة تطمينات بشأن تمديد عمر مفوضية الانتخابات الذي ينتهي في شهر تموز، لغرض إصدار الأمر النهائي وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات".

وسبق ان اعلنت مفوضية الانتخابات تعليق اجراءاتها التحضيرية لانتخابات برلمان كردستان بعد اصدار امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا بايقاف الاجراءات لحين حسم دعوى اقامها رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ضد المفوضية بسبب اعتماد توزيع المقاعد على المحافظات بناء على عدد من يحق له التصويت وليس على عدد النفوس، وهو امر مخالف للدستور بحسب المحكمة الاتحادية العليا.

وتجري مخاوف من امكانية انتهاء عمر المفوضية المستقلة للانتخابات قبل ان يتم حسم الدعوى وتحديد موعد جديد لانتخابات كردستان خلال الشهرين المقبلين، حيث ينتهي عمر المفوضية في تموز المقبل.