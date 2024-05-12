وزير النفط يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مشروع حقل الطوبة النفطي

2024-05-12 19:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رعى وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، توقيع اتفاقية لتطوير مشروع حقل الطوبة النفطي في محافظة البصرة.

وقالت وزارة النفط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان عبد الغني "رعى حفل توقع اتفاقية مبادئ (HOA) مع ائتلاف صيني عراقي لتطوير مشروع تطوير حقل الطوبة النفطي المتكامل بطاقة 200 ألف برميل يومياً واستثمار 50 مقمقا من الغاز".

وأشار الى، ان "المشروع سوف يسهم في انتاج 1200 ميغاواط يومياً و800 طن سنوياً من البتروكيمياويات وانشاء مصفى بطاقة 200 ألف برميل".

يشار الى ان مزايدة حكومية، منعقدة في بغداد أمس السبت واليوم الأحد، لترسية 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة على 12 محافظة عراقية، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة الخاصة بالحقول النفطية والغازية.