موعد رسمي لإفتتاح مجسري عدن وصنعاء في بغداد

2024-05-12 19:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، الموعد الرسمي لافتتاح مجسري ساحتي عدن وصنعاء في العاصمة بغداد.

وقالت التخطيط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن المُتابعة الميدانية المُستمرة لمشاريع فك الإختناقات المُرورية في العاصمة بغداد، زارت الفرق المُتخصصة في وزارة التخطيط اليوم الأحد، مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء في بغداد، مع إعادة تأهيل الطّرق التي ترتبط بالمشروع".

وأضافت، إنّ "المشروع يهدف إلى تخفيف الزخم المُروري الحاصل في تقاطعي ساحتي عدن وصنعاء ،إذ يخدمُ المشروع جميع سكنة العاصمة بغداد، كونه يقع في منطقة حيوية ومُهمة".

وأوضح البيان، إنّ "المشروع يتكون من مُجسرين أثنين، طول الواحد منهما (525) مترا، وبعرض من (11 – 14) مترا، أما اطوال المُقتربات للمُجسرين فتبلغ (1300) متر" مُبينا، إنّ "المشروع يتكون من (47) فضاء، تتراوح اطوالها من (17 – 35) متراً".

وبيّن، إنّ "المْجسر الأول (ساحة عدن) يربط طريق بغداد – موصل وشارع النواب بطريق شارع الربيع و(14) تموز (طريق مطار المثنى)، فيما يربط المُجسر الثاني (ساحة صنعاء) بين طريق بغداد – موصل بشارع الصحة بمنطقة العطيفية".

وأشار الى، إنّ "نسبة تنفيذ المشروع بلغت (81٪)، ومن المؤمل إنجازه في شهر أيلول المُقبل من العام الحالي 2024".